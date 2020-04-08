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حوادث

اتمسكوا بـ 49 فرش حشيش في كمين.. ضبط 4 تجار مخدرات بـ تاكسي في إمبابة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في ضبط 4 تجار مخدرات داخل تاكسي في كمين أمني بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات أكدتها التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بقيام 4 عناصر "لهم معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ دائرة قسم امبابة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن أحد الأكمنة الامنية بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، وبرئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، في ضبط المتهمين بحوزتهم 49 فرش حشيش بإجمالي وزن 6 كيلوجرامات.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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