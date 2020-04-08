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مرأة

3 عادات يجب تجنبها لحماية نفسك من ضغط العين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 تؤدي مشاهدة شاشة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة لفترة طويلة إلى الضغط على النظام البصري مما يؤدي إلى جفاف العين أو حكة في العين أو صداع أو احمرار في العين أو مشاكل أخرى بها، وإليك بعض الطرق لتجنب إجهاد العين الرقمي أثناء العمل من المنزل.

1. خذى فترات راحة

عدم اخذ فترات راحة و العمل المستمر لساعات طويلة يمكن أن يسبب آلامًا في العين والرقبة والكتف. أفضل طريقة لمنعها هي أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة. حوالي 4-5 دقائق.

 2. ضبط الإضاءة

الإضاءة السليمة لمساحة العمل الخاصة بك في المنزل ضرورية للحد من إجهاد العين. إذا كان هناك ضوء مفرط في الغرفة بسبب الشمس أو الإضاءة الداخلية ، فقد يزيد الضغط على عينيك في التسبب بالألم أو مشاكل الرؤية الأخرى.

3. تأكدى من ضبط جهاز الكمبيوتر أو شاشة الكمبيوتر المحمول بالطريقة الصحيحة

تجنب  وضع الجهاز أعلى أو أقل من مستوى  العين أو أعلى  بل يجب وضعه بطريقة صحيحة   لتقليل الضغط على عينيك ويمنعك من ثني رقبتك وكتفك مما لا يسبب أي ألم أو أقل أثناء العمل.

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