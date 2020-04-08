عمر ربيع ياسين: الزمالك يتحرك لإنهاء صفقة ظهير بيراميدز

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك وافق علي ضم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن شاهد مجموعة من المباريات للاعب.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "المدرب الفرنسي يرغب في تدعيم خط دفاعه بلاعب متميز خلال الموسم الجديد، في ظل اقتراب محمد عبد السلام من الرحيل، ووافق علي ضم منصور كونه يتميز باللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر".



