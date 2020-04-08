فريدة عثمان تكشف تفاصيل تبرعها لصندوق تحيا مصر.. فيديو

قالت فريدة عثمان السباحة العالمية المصرية ،: إننا سوف نظل اسبوعين في مرسى علم داخل الحجر الصحي .
وأضافت فريدة عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على إم بي سي مصر ، أن الدولة هي التي تكفلت بتكاليف الحجر الصحي ولكنني ارى ان هناك من هم أولى مني.
واوضحت السباحة العالمية المصرية ،: أنني أحاول المساعدة بأى شىء سواء كان كبير او صغير .
وتابعت فريدة عثمان ،: أنني رأيت انني من الواجب علي أن أقوم بالتبرع بأي شكل .
وأكملت السباحة العالمية المصرية،: أنني قمت بالدخول علي الموقع الالكتروني لصندوق تحيا مصر وبالفعل قمت بالتبرع من خلاله .