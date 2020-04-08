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توك شو

فريدة عثمان تكشف تفاصيل تبرعها لصندوق تحيا مصر.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:16 ص
السباحة العالمية
السباحة العالمية المصرية
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إبراهيم القادري
قالت فريدة عثمان السباحة العالمية المصرية ،: إننا سوف نظل اسبوعين في مرسى علم داخل الحجر الصحي .

وأضافت فريدة عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على إم بي سي مصر ، أن الدولة هي التي تكفلت بتكاليف الحجر الصحي ولكنني ارى ان هناك من هم أولى مني.

واوضحت السباحة العالمية المصرية ،: أنني أحاول المساعدة بأى شىء سواء كان كبير او صغير .

وتابعت فريدة عثمان ،: أنني رأيت انني من الواجب علي أن أقوم بالتبرع بأي شكل .

وأكملت السباحة العالمية المصرية،: أنني قمت بالدخول علي الموقع الالكتروني لصندوق تحيا مصر وبالفعل قمت بالتبرع من خلاله .
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