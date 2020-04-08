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ثقافة

في ميلادها.. من الشاعرة حياة أبو النصر صاحبة معارك المرأة؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

خاضت الشاعرة حياة أبو النصر، التي يحل اليوم عيد ميلادها الـ78، الكثير من المعارك وناضلت لسنوات من أجل الوصول إلى حرية المرأة، خلال فترة شهدت تعنتا كبيرا تجاه المرأة، حيث كانت تحرم المرأة من حقها في التعليم، الذي يعد أحد أهم حقوقها في الحياة، إلا أنها استمرت في كفاحها، حتى أصبحت إحدى أبرز الكاتبات والشاعرات المصريات.

ولدت حياة محمد سليمان أبو النصر في 8 أبريل 1942، واهتمت بالدراسات في الأدب والنقد، أسست صالون الأدبي في 1975 وأصبح ملتقى لندوات الشعراء والأدباء وسفراء الدول العربية حتى عام 2002.

كتبت مقالات أسبوعية بجريدة الحياة، ولها قصص قصيرة ودواوين شعرية، وهي عضوة بجمعيات الأدب والفكر المعاصر، أصدقاء المرأة، رابطة المرأة العربية، اتحاد الكتاب و العقاد.

 وغنى لها علي الحجار، زينب يونس ، شهرزاد وبعض المطربين و لحن لها سيد مكاوي، فتحي حجازي ويوسف شوقي.

وفي عام 2002، عمدت أبو النصر من خلال الصالون الأدبي أن يكون ملتقى لندوات الشعراء والأدباء وسفراء الدول العربية، ويعتبر من أبرز مؤلفاتها بين الشعر والغناء والرواية، مسرحية الحب متهمًا، وهي مسرحية خيالية كتبتها عام 1988، بينما تجد في الشعر  ديوان قتلوك يا قلبي، ديوان لإنني أنثى2007. 

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