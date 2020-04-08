فودة يهنئ رئيس الجمهورية وأبناء جنوب سيناء بذكرى ليلة النصف من شعبان

بعث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهنأ ابناء جنوب سيناء بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان

وكان نص برقية الرئيس السيسي " يسعدني و يشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأهالي جنوب سيناء خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الاحتفال بذكرى ليله النصف من شعبان أعادها الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.





كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهوية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر و شعبها من كل مكروه وسوء.





‏كما هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشعب المصرى بصفة عامة، ‏وأبناء وأهالي محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها ويرفع عنها الأمراض والوباء.





ناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها.





وطالب المحافظ بضرورة الحفاظ علي ممتلكات الدولة التي في الأصل تؤول إلى الشعب والمواطنين وعدم استغلال فترات الحظر ضمن الإجراءات الاحترازية للبناء بالمخالفة او التعدي علي ممتلكات الدولة .



