وفاة طفلة بعد تلقيها «علقة موت» من والدها

توفيت طفلة سورية، بالغة من العمر 6 أعوام، في لبنان، بعد دخولها المستشفى، بعد أن أنقذها الجيران من قبضة يد والدها، وطلبوا الإسعاف؛ لإنقاذها من الموت ، لأنها كانت تنزف من كل شبر في جسدها.

وفقًا لتحقيقات الشرطة مع الأب، أوضح أنه كان يعنفها على خطأ ما ارتكبته ، ولم يكن يعلم أنه قد يكون السبب في كتابة نقطة النهاية لحياتها التي لم تبدأ بعد، حسب تصريحات الأب للمتهم.





وبحسب ما ذكره الأمن اللبناني ، أن الشرطة علمت من الطبيب الذي أعلن وفاة الطفلة، أن الضرب المبرح التي تلقته على يد والدها ، هو السبب في موتها ، فهي كانت تستنجد بالجيران لينقذوها ، إلا أن الأب كان غليظ القلب.





جدير بالذكر أن الأب إنهار خلال التحقيقات معه؛ بعد أن أكد الطب الشرعي أن الضرب المبرح الذي تلقته الطفلة هو السبب الرئيسي في موتها، وأن الضرب تسبب في نزيف في المخ نتج عنه الموت السريع.