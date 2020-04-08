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فن

منال سلامة تضحك على زوجها في المطبخ: نشِّف العيش.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:54 ص
منال سلامة
منال سلامة
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شيري نبيل
نشرت الفنانة منال سلامة، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " فيديو لزوجها، وهو يقوم بفتح الفرن؛ لإخراج خبز أعدَّه، لكن المفاجأة أن الخبز أصبح متحجرا .

وظلت "منال" تضحك  من هذا الشكل الذي ظهر به الخبز، فلم تتمالك أعصابها، وتفاعل الجمهور مع الفيديو .

يشار إلى أن آخر أعمال منال سلامة كان مسلسل "عائلة الحاج نعمان" بطولة تيم حسن وهبه مجدي وسهر الصايغ وصلاح عبد الله وأحمد بدير وصفاء الطوخي ومي كساب ولقاء سويدان وشريف خير الله، وهو من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصباح.


ولم تتمالك منال سلامة نفسها وظلت تضحك على ما فعله زوجها، وكتبت معلقة على الفيديو: "أخرة الحظر".
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