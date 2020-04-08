نهاد حجاج يكشف عن بند في قانون الرياضة ينهى أزمة توقف النشاط بمصر





وأكد نهاد حجاج في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" أنه في حال تفعيل ذلك البند؛ لكانت كل أزمات الكرة في الوقت الحالي ، منتهية، خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا ، مشددا على أن اتحاد الكرة عليه أن يتحمل مسئولياته خلال الفترة الحالية.





وأضاف أن اتحاد الكرة تسبب في إلغاء رابطة الأندية المحترفة والتي كان سيظهر دورها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق كان الوحيد الذي لديه رغبة حقيقية في تفعيل دورها.

كشف نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي عن بند في قانون الرياضة المعتمد في مايو 2017 ينص على ضرورة التأمينعلى جميع العاملين في المجال الرياضي ضد أي مخاطر والأضرار التي يتعرضون لها.