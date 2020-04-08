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رياضة

لماذا تم الاستغناء عن باسم مرسي في منتخب مصر؟.. أسامة نبيه يجيب.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:45 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
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عمرو ابوبكر
كشف أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق أن باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي طلب مغادرة استاد برج العرب خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وقتها والتى تأهل لها الفراعنة بعد تصدر المجموعة .

وقال نبيه خلال تصريحاته مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، باسم مرسي  طلب الرحيل بين شوطي مباراة مصر وغانا لعدم مشاركته والذهاب للمستشفي لأنه مصاب ولكن الزحمة وقتها منعته من التوجه للمستشفي وكان برفقة إداري المنتخب محمد طاهر واتجها إلى فندق الإقامة.

أضاف نبيه أنه فور انتهاء المباراة توجه الجهاز إلى فندق الإقامة وفوجئنا بوجوده وقمنا باستبعاده من صفوف المنتخب بعد إصراره على الرحيل بين شوطي المباراة وعدم انتظاره انتهاء اللقاء.

تواجد منتخب مصر فى مجموعة ضمت غانا و أوغندا و الكونغو الديمقراطية وتأهل الفراعنة وقتها تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر إلي كأس العالم 2018 بروسيا ولكن المنتخب ودع البطولة من الدور الأول متذيلا المجموعة بدون نقاط بعد الهزيمة من منتخبات أوروجواي  وروسيا والسعودية.

جدير بالذكر أن أسامة نبيه اعتزل لعب كرة القدم عام ٢٠٠٩، ولم يبتعد عن العمل في مجال كرة القدم، وعمل بالجهاز الفني للزمالك. 
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