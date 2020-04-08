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منوعات

كلمات بذيئة وإيحاءات.. الشرطة السعودية تضبط شاباً نشر فيديو منافياً للآداب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي في السعودية مقطع فيديو لشاب ظهر يتفوه بكلمات بذيئة و شتائم و إيحاءات جنسية مخلة أثار سخط رواد السوشيال ميديا . 

تمكنت السلطات السعودية من تحديد مكان ذلك الشاب و القبض عليه بعد نشره لذلك المقطع السيئ الذي أثار غضب البعض بسبب الألفاظ التي قالها خلاله ، وفقا لما ورد في صحيفة " سبق" السعودية . 

حسب ما ورد في الصحيفة أن الشرطة تعقبت الحساب الذي نشر منه ذلك الشاب  الفيديو، تمكنت قوة أمنية من ضبطه هو بعض رفاقه وتبين ان المجموعة كلها من الشباب اليمني الجنسية . 

جدير بالذكر أن الشرطة السعودية أشارت إلى أن الشباب المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم بين العشرينيات و الثلاثينيات . 
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