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رياضة

عادل مصطفى: اعتزلت كرة القدم دون إرادتي.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:02 ص
عادل مصطفى،
عادل مصطفى،
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محمد رشاد
قال عادل مصطفى، نجم ومدرب  الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إنه اعتزل كرة القدم والملاعب دون إرادته.

وأكد عادل مصطفى في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اعتزلت بسبب الظروف وقتها، فأنا لم أتعامل مع وكيل لاعبين، وهذا خطأ مني، أاعترف به"

وتابع: "رحلت عن إنبي بسبب عدم تقديري فقاموا برفع اسمي من القائمة الأفريقية بسبب اعتراضي على قرار الإدارة بعدم منح بعض اللاعبين مستحقاتهم"

وأوضح: "بسبب عدم تقديري طلبت الرحيل وتنازلت عن مستحقاتي المالية لمدة 4 سنوات وانتقلت بعدها للجونة الذين استغنوا عني بشكل مفاجئ، حيث علمت برحيلي من المواقع الإخبارية".
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