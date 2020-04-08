عادل مصطفى: اعتزلت كرة القدم دون إرادتي.. فيديو

قال عادل مصطفى، نجم ومدرب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إنه اعتزل كرة القدم والملاعب دون إرادته.





وأكد عادل مصطفى في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اعتزلت بسبب الظروف وقتها، فأنا لم أتعامل مع وكيل لاعبين، وهذا خطأ مني، أاعترف به"





وتابع: "رحلت عن إنبي بسبب عدم تقديري فقاموا برفع اسمي من القائمة الأفريقية بسبب اعتراضي على قرار الإدارة بعدم منح بعض اللاعبين مستحقاتهم"



