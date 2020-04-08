في عيد ميلاد وليد توفيق.. تزوج ملكة جمال الكون عرفيا

اليوم 8 ابريل، بعيد ميلاده الـ 65، والذي ولد في مدينة طرابلس شمال لبنان، واسمه الحقيقي وليد توتنجي.

يحتفل النجم وليد توفيق،65، والذي ولد في مدينة طرابلس شمال لبنان، واسمه الحقيقي وليد توتنجي.

تزوج وليد توفيق من جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، عرفيا لمدة 7 سنوات قبل إعلان الزواج الرسمي في عام 1991.





اثمر زواجهما عن نجليهما نور والوليد، في الوقت الذي انجبت فيه جورجينا رزق، ابنها الأكبر "علي" من زوجها المناضل الفلسطيني الراحل علي حسن سلامة، كما تزوجت أيضا من الفنان المصري محرم فؤاد، الذي شاركته بطولة فيلم “الملكة وأنا” لكن زواجهما لم يستمر طويلا ولم ترزق منه بأولاد.



