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فن

في عيد ميلاد وليد توفيق.. تزوج ملكة جمال الكون عرفيا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
يحتفل النجم وليد توفيق، اليوم 8 ابريل، بعيد ميلاده الـ65، والذي ولد في مدينة طرابلس شمال لبنان، واسمه الحقيقي وليد توتنجي.

تزوج وليد توفيق من جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، عرفيا لمدة 7 سنوات قبل إعلان الزواج الرسمي في عام 1991.

اثمر زواجهما عن نجليهما نور والوليد، في الوقت الذي انجبت فيه جورجينا رزق، ابنها الأكبر "علي" من زوجها المناضل الفلسطيني الراحل علي حسن سلامة، كما تزوجت أيضا من الفنان المصري محرم فؤاد، الذي شاركته بطولة فيلم “الملكة وأنا” لكن زواجهما لم يستمر طويلا ولم ترزق منه بأولاد.

وقال عن جورجينا رزق في برنامج حكايات لطيفة: "هي رفضت تعمل معايا فيلم وأظهرت شموخها، ده بقى حببني وشدني ليها أكتر، اتعرفنا على بعض وحبينا بعض واتجوزنا بدون فرح ولا بدلة ولا فستان"
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