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توك شو

مستشار وزيرة الصحة: رسالة كل ساعتين من الفنانين عبر تطبيق الإبلاغ عن فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:48 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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قسم التوك شو
قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة، إن الوزارة دشنت تطبيقا إلكترونيا، للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم، فضلا عن تتبع شجرة المخالطين، مشيرًا إلى أنه بعد زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، بدأنا في تفعيل التطبيق، والذي يتيح للمواطن الإبلاغ سواء عن حالته أو حالات أشخاص آخرين، تخفيفا عن الخط الساخن لوزارة الصحة .

وأضاف أيسم صلاح الدين، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"  المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه بمجرد دخول الشخص عليه، يقوم بسؤاله «هل كنت مسافرا إلى أي منطقة أخرى، والأسباب التي دعته للشك في إصابته بفيروس كورونا، وهل يعاني من أعراض مثل التهاب رئوي أو عطش أو سعال ورشح واحتقان، أم لا، وهل يعاني من أمراض مزمنة؟»".

وتابع مستشار وزيرة الصحة قائلا: "بعدها يتم سؤال المواطن هل هو من المترددين على أي من المستشفيات التي تم اكتشاف حالات إيجابية بها؟".

وأوضح أنه بعد الإجابة عن هذه الأسئلة، يتم تحويل تلك البيانات لفحصها، ثم يتم تقرير ما إذا كان المريض يحتاج إلى إجراء تحاليل أم الاكتفاء بالعزل المنزلي، وفي حال كانت الحالة تستدعي النقل للمستشفى، وفقا للبروتوكول الطبي، الصادر عن منظمة الصحة العالمية؛ يتم إرسال إسعاف لنقله مباشرة.

وأكد أن التطبيق يعمل على إعداد "شجرة مخالطين"، كي تتم السيطرة على أبعاد انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "لو أصبح عندنا إصابات كتيرة ومش عارفين المخالطين؛ هيتحول الفيروس لعدوى مجتمعية، وهذا خطير للغاية".  

واختتم حديثه: "التطبيق يقوم بإرسال رسالة كل ساعتين من قبل عدد من الفنانين، منهم بيومي فؤاد وأكرم حسني وبدرية طلبة وغيرهم".
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