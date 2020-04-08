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منوعات

هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يهده الحجر الصحي .. كلمة تداولها رواد التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بعد إطلاق الأجانب تحدي عرف باسم " تحدي الوسادة" ، حيث قررت النساء تحدي فراغ المنزل الناتج عنه زيادة في الوزن بسبب تناول الطعام الشهي طيلة أيام الحجر الصحي . 
تداول الأجانب على تطبيقي إنستجرام و تويتر صورا لهم في المنزل أثناء الحجر الصحي الذي فرضته معظم دول العالم على مواطنيها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا . 

قامت النساء بوضع وسادات على منطقة البطن و شد الخصر بحزام و كأنها فستان كنوع من أنواع كسر الملل و الروتين أثناء الحجر ، لكن الطابع المصري كان له نكهته الخاصة و المعتادة في التعليق على أي حدث . 

علقت السيدات على صور الأجانب النحيفات  قائلين: " لا مخدة إيه احنا محتاجين مرتبة أو لحاف ، المخدة دي بتاعة الأجانب إحنا هنعمل التحدي بالبطانية أو اللحاف " . وهي تعليقات ساخرة تشير إلى شراهة المصريين في تناول الطعام أثناء الحجر الصحي . 
هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد
هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد
هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد
هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد
هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد
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