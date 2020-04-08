هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد

يهده الحجر الصحي .. كلمة تداولها رواد التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بعد إطلاق الأجانب تحدي عرف باسم " تحدي الوسادة" ، حيث قررت النساء تحدي فراغ المنزل الناتج عنه زيادة في الوزن بسبب تناول الطعام الشهي طيلة أيام الحجر الصحي .

تداول الأجانب على تطبيقي إنستجرام و تويتر صورا لهم في المنزل أثناء الحجر الصحي الذي فرضته معظم دول العالم على مواطنيها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .





قامت النساء بوضع وسادات على منطقة البطن و شد الخصر بحزام و كأنها فستان كنوع من أنواع كسر الملل و الروتين أثناء الحجر ، لكن الطابع المصري كان له نكهته الخاصة و المعتادة في التعليق على أي حدث .





علقت السيدات على صور الأجانب النحيفات قائلين: " لا مخدة إيه احنا محتاجين مرتبة أو لحاف ، المخدة دي بتاعة الأجانب إحنا هنعمل التحدي بالبطانية أو اللحاف " . وهي تعليقات ساخرة تشير إلى شراهة المصريين في تناول الطعام أثناء الحجر الصحي .