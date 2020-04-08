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رياضة

وليد صلاح الدين يتحدث عن أخطاء الأهلي بملف التجديد لـ أحمد فتحي وعاشور وإكرامي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:01 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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ياسمين تيسير
أكد وليد صلاح الدين نجم الاهلي والمنتخب السابق أن الاهلي اخطأ في أمرين في ملف التجديد لـ حسام عاشور قائد الفريق وعدد من النجوم امثال احمد فتحي وشريف اكرامي

وأضاف وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي تاخر كثيرا في بدء المفاوضات في ملف التجديد مع فتحي و اكرامي و عاشور، مشددا على ان الامر كان يجب أن يبدأ منذ موسم مضى.


وتابع أن الاهلي عليه ايضا ان يضع بندا لتنظيم مبارايات اعتزال كبرى للاعبين الذين لعبوا لمدة تزيد عن 10 سنوات للنادي او لـ 200 مباراة، مشددا على ان الاهلي يجب ان يتفق مع شركه تسويق كبيره، والاتفاق على ان يحصل عاشور، فرضا، على 10 ملايين، وان يحق للشركه تسويق المباراة كما تشاء.

وأضاف أنه وقت اعتزاله كان موقفه نفس موقف عاشور حاليا و حاول الخطيب رئيس النادي الحالي اقناعه وقتها بالبقاء ولكنه فضل الرحيل لـ الاتحاد السكندري، مشددا على انه قدم اداء رائعا مع الاتحاد، وكان من افضل المواسم له .

واضاف انه عقب انضمامه للاتحاد خلق علاقة رائعه بجماهير الاتحاد كما نظم مباراة اعتزال عالميه حضرها العديد من النجوم العالميين.
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