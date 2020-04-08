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رياضة

عادل عبدالرحمن: حسام عاشور مطلوب في الدوري السعودي.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:36 ص
عادل عبدالرحمن
عادل عبدالرحمن
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محمد رشاد
قال عادل عبدالرحمن، نجم الأهلى السابق، إن حسام عاشور، قائد القلعة الحمراء، معروض عليه الاحتراف بالدوري السعودي فى الفترة المقبلة.  

وأضاف عادل عبدالرحمن، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أنه لا يعرف العواطف، فى تعاملاته، فالخطيب وطاهر أبو زيد وغيرهما من النجوم، رحلوا عن الفريق واستمر الأهلي في مكانته، وهذه سنة الحياة.

وأوضح عادل عبدالرحمن، قائلا: "فريقان من الدوري السعودي للمحترفين، تحدثوا معي واستشاروني من أجل التعاقد مع حسام عاشور".

وأتم قائلا: "أقترح على لجنة التخطيط بالأهلي وضع بند يمنح اللاعب الذي يتخطى 300 مباراة مع الفريق حرية إعلان اعتزاله في الوقت المناسب".
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