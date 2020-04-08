أحمد صلاح حسني يروج لمسلسله الجديد في رمضان 2020

نشر الفنان احمد صلاح حسني صورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام وهى من إعلان مسلسله الجديد "الفتوة"والذى سيعرض في رمضان ٢٠٢٠





وكتب معلقًا على الصورة :"تحد جديد لكن سعيد به.. وسعيد بالعمل مع اخ عزيز وإنسان محترم اسمه ياسر جلال.. ممثل كبير وإنسان فوق الوصف ...يارب كرمك "





وتلقي تفاعل كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتي :





هيبقي مسلسل هايل طالما حضرتك بطله بجد ربنا يوفقكم ومن نجاح لنجاح دايمًا يارب





حبيب قلبي بالتوفيق يارب





الف مبرووك يا حبيبي هيكسر الدنيا إن شاء الله









يذكر ان آخر أعمال النجم احمد صلاح حسني هو مسلسل "ختم النمر" وهو من بطولته مع الاشتراك مع ، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.