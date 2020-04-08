ياسر جلال يتصدر الأفيش الدعائى لـ «الفتوة»

كشفت شركة سينرجى عن البوستر الدعائى لمسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج حسين المنباوى، وتصدر بطل العمل ياسر جلال الأفيش حاملا في يده "النبوت" إشارة منه إلى "فتوة الحتة".





كما ظهر النجم أحمد صلاح حسنى على الأفيش الخاص به مسنودًا على النبوت أيضا، ومن المقرر أن تطرح الشركة بوسترات النجوم تباعا من أجل الحملة الترويجية للعمل قبل انطلاق عرضه .





وفى السياق ذاته، يواصل فريق العمل التصوير ، حيث انتهى مخرج العمل حسين المنباوى من تصوير ومونتاج الحلقات الأولى حتى تصبح جاهزة وارسالها للشركة المنتجة التي بدورها ترسلها للقناة العارضة .