رسميًا.. إلغاء دوري كرة السلة في إيطاليا بسبب تفشي الكورونا

أعلن جيوفانى بتروتشي رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة السلة، عن إلغاء نتائج الموسم الحالي للدوري 2019 / 2020، بسبب تفشي فيروس الكورونا والمنتشر حول العالم وبشكل كبير على الأراضي الإيطالية.





وسبق إلغاء دورى كرة السلة فى إيطاليا، إلغاء منافسات دورى السوبر للكرة الطائرة، بالإضافة إلى دورى الرجبى، الذي ألغي فى يوم 27 مارس الماضى.



