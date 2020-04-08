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رياضة

رسميًا.. إلغاء دوري كرة السلة في إيطاليا بسبب تفشي الكورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن جيوفانى بتروتشي رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة السلة، عن إلغاء نتائج الموسم الحالي للدوري 2019 / 2020، بسبب تفشي فيروس الكورونا والمنتشر حول العالم وبشكل كبير على الأراضي الإيطالية.

وسبق إلغاء دورى كرة السلة فى إيطاليا، إلغاء منافسات دورى السوبر للكرة الطائرة، بالإضافة إلى دورى الرجبى، الذي ألغي فى يوم 27 مارس الماضى.


وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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