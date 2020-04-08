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ديني

هاشتاج #ليلة_النصف_من_شعبان يتصدر تويتر.. ومغردون يتضرعون لله لرفع الوباء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ليلة_النصف_من_شعبان.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏أستغفرك ربي من كل ذنبٍ في حقك وحق نفسي وغيري..
‎#استغفروا
‎#ليلة_النصف_من_شعبان

‏اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وأدفع عنا كل هم وغم وبلاء وأشف مرضانا وإرحم موتانا
‎#ليله_النصف_من_شعبان

‏دعاء ‎#ليله_النصف_من_شعبان 
كل عام وأنتم بخير ولا تنسوني من دعائكم

‏‎#ليله_النصف_من_شعبان
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :
" إن الله ليطّلع لية النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن"
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا 

‏‎#ليلة_النصف_من_شعبان هذه الليلة يقول عنها ﷺ: "إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك ومشاحن" اللهم إني أُشهدك أنني عفوت عن كل من ظلمني وكل من بيني وبينه شحناء  اللهم بلغنا رمضان واحنا باأحسن حال وأرفع عنا البلاء
‏ولا تبتلينا في الشهر الذي نُحبه، وننتظره من عامٍ لآخر يا الله.

 ‎#ليله_النصف_من_شعبان

‎‏يــارب بحق تلك الليلة المباركـة ارفع عنـا الوبـاء 

‎#ليله_النصف_من_شعبان‎

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