زيادة مرعبة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة عدد قياسي في وفيات فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.





وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 2000 حالة وفاة جديدة بفيرو كورونا المستجد وفقا لتقديرات جامعة جونز هوبكنز.





وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلامية تسجيل 1736 وفاة جديدة على الأقل بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 12,722 حالة.





ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، كانت أعلى حصيلة وفيات لفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد هو 1334.





في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسعى للتوصل سريعا إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



