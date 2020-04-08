AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زيادة مرعبة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:46 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تسجل 1736 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
رحيم يسري
سجلت الولايات المتحدة عدد قياسي في وفيات فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 2000 حالة وفاة جديدة بفيرو كورونا المستجد وفقا لتقديرات جامعة جونز هوبكنز.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلامية تسجيل 1736 وفاة جديدة على الأقل بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 12,722 حالة.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، كانت أعلى حصيلة وفيات لفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد هو 1334.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسعى للتوصل سريعا إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف ترامب:"هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة الأمريكية.. ونمضي سريعا في حربنا العلمية ضد كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة

الثالثة عالميا.. أمريكا تسجل 32 ألف إصابة و400 وفاة بـ كورونا

نحن تحت الطلب.. روسيا: لن نتخلى عن المواطن الأمريكي

دولة عربية تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل وفاة أول طفل بـ فيروس كورونا

رقم قياسي.. نيويورك تعلن أكبر حصيلة وفاة في يوم واحد منذ تفشي كورونا

ترشيحاتنا

المخابرات الإسرائيلية تستغل فيروس كورونا للتوغل في أفريقيا.. تفاصيل

مرتضى منصور يقرر منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية الزمالك

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 1441 - 2020 .. الإفتاء: أكثروا من مناجاة الله باسمه هذا

بعد فرض الحظر التام عليها.. كيف يعيش الأهالي داخل قرية المعتمدية بعد ظهور كورونا؟

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

شاهد .. لحظة إغلاق مدينة المعتمدية وفرض الحجر الصحي عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار شرب القهوة قبل النوم

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرفي على طريقة تخزين ورق العنب