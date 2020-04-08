وليد صلاح الدين يكشف عن الأكله المفضلة لـ محمد صلاح

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب يعشق وجبة "الكشري " ودائما ما يطلبها أثناء تواجده في معسكر المنتخب .





وأضاف وليد صلاح في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن محمد صلاح اخطأ لـ مطالبته بالعفو عن عمرو وردة، للاعب المنتخب ، في اثناء معسكر امم افريقيا 2019 ، مضيفا: "وليد كان سيفعل الأمر ذاته على الرغم من كونه خطأ".





وتابع وليد أن أقرب مدرب له خلال فترة مشاركته مع الأهلي هو مانويل جوزيه.





اما عن اقرب بطولة لقلبه فكانت تتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا 2001 كونه كان قائد الفريق وقتها.