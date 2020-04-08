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فن

مي عمر تروج لمسلسل الفتوة.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:38 ص
مي عمر
مي عمر
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام.

 الصورة من الإعلان الترويجى لمسلسل "الفتوة" الذى سيعرض في رمضان ٢٠٢٠. 

وكتبت معلقة على الصورة: "مسلسل الفتوة رمضان ٢٠٢٠ ان شاء الله "ليل" اخراج حسين المنباوى تأليف هانى سرحان إنتاج تامر مرسى".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتي : "شكلك عسل.. ده هيبقي احلى رمضان ده ولا ايه .. مستنيين جدااا بالتوفيق ان شاء الله ".

يذكر أن  آخر أعمال مى عمر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ونال نجاحا جماهيريًا ونقديًا، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، هبة مجدى، ريم سامى، إدوارد، واخرون، تأليف ايمن سلامة، إخراج محمد سامى.
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