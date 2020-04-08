أشرف صبحي: نقوم بتطهير وتعقيم جميع مراكز الشباب بالمحافظات

أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم حاليا بـ عمل حملة لـ تعقيم وتطهير جميع مراكز الشباب في جميع محافظات مصر من اجل استغلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالي.





وأضاف أشرف صبحي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن ما تقوم به وزارة الرياضة يعطى رسالة غير مباشرة بـ دور الشباب الهام في الأزمات الكبرى مشددا ان الشعب عليه ان يلترم بالتعليمات.





وتابع أشرف صبحي أن هناك العديد من الشباب المتطوعين ويقومون بدور رائع في تلك الازمة.





واختتم متمنيا ان تنتهي أزمة فيروس كورونا بخير و ان لا يصاب الشعب المصري بأذى.



