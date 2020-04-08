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اقتصاد

أمريكا تنهار بسبب كورونا.. اقتصاد الولايات يفقد 5 تريليونات دولار في 2020

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:30 ص
اقتصاد الولايات يفقد
اقتصاد الولايات يفقد 5 تريليونات دولار
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وكالات
قال "ستيف شوارزمان"، المدير التنفيذي لمجموعة بلاك ستون، إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي يجري اتخاذها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ساهمت في إحداث أزمة في مجتمع الأعمال.

وأضاف "شوارزمان"، الذي تدير شركته أصولا بقيمة 571 مليار دولار، في حواره مع تليفزيون بلومبيرج، "لحسن الحظ أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، ولكنها تضع ضغوطا على الجميع، مضيفا أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة يبلغ 21 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تمحو تلك الإجراءات 5 تريليونات دولار منه.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن كل الشركات، ومن بينها بالكستون ستعاني من تداعيات الوباء، إلا أن الألم سيكون مؤقتا، متوقعا أن تضخ بلاده حزمة مساعدات إضافية بقيمة 1.5 تريليون دولار بجانب الحزمة التي جرى الإعلان عنها والبالغة تريليوني دولار.

وأكد على أن هناك العديد من الاستثمارات القوية التي يمكن ضخ الأموال بها، مشيرا إلى أن شركته تنظر بجدية لوضع جزء من 150 مليار دولار لشراء بعض الأسهم بالسوق التي يمكن تسييلها بسهولة.

وأقرت الولايات المتحدة الشهر الماضي حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار تتضمن الحزمة 130 مليار دولار لدعم المستشفيات، و150 مليار دولار لمساعدة الولايات والسلطات المحلية.
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