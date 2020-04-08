إنجي علاء تتضرع إلى الله في ليلة النصف من شعبان لرفع الوباء.. شاهد





وغردت إنجي علاء قائلة: "‏اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء وأشف مرضانا وإرحم موتانا ‎#ليله_النصف_من_شعبان".





وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين: "‏‎‏‎أمين يارب العالمين" و"‏‎اللهم امين يارب يحفظك" و"‏‎ربنا يعيد عليكي الأيام بخير".





يذكر أن إنجي علاء قامت بتأليف مسلسل بلا دليل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.

توجهت الفنانة انجي علاء بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.