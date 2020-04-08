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اقتصاد

بسبب الهبوط الحاد في الطلب.. ارتفاع مخزون النفط الأمريكي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:53 ص
مخزون النفط الأمريكي
مخزون النفط الأمريكي
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وكالات
قال معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي متأثرة بهبوط حاد في الطلب على الوقود في أرجاء البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام قفزت بمقدار 11.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل لتصل إلى 473.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 9.3 مليون برميل، وتلك هى أكبر زيادة لأسبوع واحد في بيانات معهد البترول لمخزونات الخام منذ فبراير 2017، وتأتي في أعقاب قفزة بلغت 10.5 مليون برميل في الأسبوع السابق عليه.

وزادت مخزونات البنزين 9.4 مليون برميل، وهى أكبر زيادة لأسبوع واحد في أرقام معهد البترول منذ يناير 2017 ومقارنة مع توقعات محللين لارتفاع قدره 4.3 مليون برميل، ويتزايد مخزون البنزين في أمريكا بسبب هبوط حاد في الطلب على وقود السيارات.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينح بولاية أوكلاهوما زادت 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وأظهرت بيانات المعهد أن استهلاك مصافي التركير من النفط الخام انخفض بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 177 ألف برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل، وأظهرت البيانات أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجعت بمقدار 653 ألف برميل يوميا.
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