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محافظات

محافظ الغربية: مخزون السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والخبز، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة، وأن مخزون المحافظة يكفي لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ، أمس الثلاثاء، لعدد من مدن المحافظة لمتابعة تنفيذ قرار خطر التجول، أكد خلالها التزام كافة المحلات التجارية والحرفية بالمحافظة بقرار الغلق، واستجابة المواطنين للإجراءات، ما كان له أثر إيجابي كبير في نجاح جهود مواجهة فيروس كورونا على مستوى المحافظة.
وشدد على أن المحافظة طبقت القانون على الأماكن التي رفعت الأسعار سواء كانت صيدليات أو محلات تجارية، حيث أغلقت كل الأماكن التي تخالف الأسعار المحددة للبيع، مشيرا إلى إطلاق مبادرة "إيد واحدة ضد الكورونا" التي شاركت فيها منظمات المجتمع المدني؛ من أجل توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا.

ن ص ر/م س ع
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