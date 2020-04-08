تعرف على المدن السعودية التى علقت أوبر خدماتها بها

بعد تفشى الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 حول العالم ، أعلنت عدد من الشركات ومصانع السيارات تعليق خدماتها المقدمة للجمهور كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس .

ومن ضمن هذه الشركات ، شركة اوبر العالمية للنقل ، حيث علقت خدماتها فى عدد من الدول من بينها مصر والولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية التى أعلنت بها عبر التطبيقات الذكية أنه بسبب الظروف الحالية لفرض حظر التجوال في المملكة العربية السعودية لمدة 24 ساعة و التي تضمنت كبرى المدن في البلاد بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد - 19

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وعلقت شركة اوبر خدمتها فى عدد من المدن السعودية موقتا وهى " الرياض- تبوك- الدمام- الظهران- الهفوف- جدة- الطائف- القطيف- الخبر "

وأكدت شركة أوبر فى بيان لها أن صحة الجميع في المقام الأول لها و أنها في اتصال مباشر مع الجهات المعنية لتتبع تعليماتها فيما يخص آلية النقل والتنقل حتى اشعار آخر .

وكانت وزارة النقل السعودية أكدت أن أنشطة نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، والمستودعات والمخازن، والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي، وتشغيل الموانئ، مستثناة من قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا " كوفيد - 19.