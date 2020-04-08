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أخبار البلد

إياتا: تحسن في معدل حوادث الطائرات خلال 2019 بمعدل مرتين ونصف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:10 ص
حوادث الطائرات
حوادث الطائرات
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نورهان خفاجي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن صدور نتائج تقريره السنوي للسلامة لعام 2019، والذي أظهرت نتائجه نحسنا في مستويات السلامة لشركات الطيران بالمقارنة مع العام 2018.

وأشار التقرير إلى تحسن جميع المؤشرات بالمقارنة مع العام 2018.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن صحة وسلامة الركاب وأطقم الطيران تعد أولوية قصوى لدى قطاع النقل الجوي، ويؤكد التقرير أنه على الرغم من القطاع يواجه في الوقت الحالي أزمة غير مسبوقة له، إلى أننا ملتزمون في جعل القطاع أكثر سلامة".

وأظهرت جميع المؤشرات لعام 2019 لمعدل حوادث شركات الطيران المسجلة في قائمة "إياتا" لتدقيق السلامة التشغيلية تحسننًا بواقع الضعف بالمقارنة مع الطائرات غير المسجلة (0.92 مقابل 1.63).

كما سجل عام 2019 تحسننًا أكثر من مرتين ونصف بالمقارنة مع معدل فترة خمس سنوات السابقة (1.03 مقابل 2.71)، حيث يتعين على جميع أعضاء الاتحاد الالتزام بضوابط IOSA، وأن هنالك 439 شركة طيران مسجلة من بينها 139 غير أعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

َوتقاس هذه المعايير تعرض المسافرين أو أطقم الطيران إلى حوادث مميتة بدون أي ناجين، حيث لا يتم احتساب خطر الوفاة بحسب حجم الطائرة أو عدد الوفيات، بل حسب عدد الوفيات بالنسبة لجميع ركاب الطائرة، وأن هذه المعايير تحسب لكل مليون رحلة.

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