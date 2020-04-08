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سيارات

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قام المصمم Abimelec Design باحياء علامة ميركوري التجارية بعد ان قتلتها فورد منذ عقد من الزمان ، من خلال تصميم الموديل ميركوري كوجر 2021 ، مستوحى تصميمها الأنيق من أحدث سيارة فورد موستنج فاستباك .

وأوضح المصمم Abimelec Design في منشور على فيسبوك: "فيما يتعلق بالألوان والمقصورة الداخلية، أردت مزج القليل من فورد الجديدة مع روعة طراز كوجر موديل ستينيات القرن الماضي، وتم تصميم السيارة في سبع مجموعات ألوان مختلفة، لذا من المحتمل أنك ستحب واحدة على الأقل منها".

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و كانت ميركوري واحدة من أشهر سيارات العلامة التجارية وواحدة من القلائل التي كانت من السيارات المفضلة للمشترين الأمريكيين، و تم تسويقها كسيارة كوبيه رياضية فاخرة، وتم بناؤها جنبًا إلى جنب مع موستنج للجيلين الأولين 1967 إلى 1973، ثم انتقلت لتصبح مرافقة لفورد تورينو بين 1974 إلى 1976، وأخيرًا انتقلت لتصبح نظيرة لـ ثاندربيرد.

دير بالذكر أن فورد باعت أيضًا سيارة كوجر بإصدار مونديو بنظام دفع أمامي من 1999 إلى 2002، لكن معظم محبي العلامة التجارية يكرهون هذه الفترة.

على أي حال، تبدو سيارة ميركوري كوجر 2021 مميزة بحق، ذلك لأن المصمم طبق إشارات التصميم من الجيل الأول من كوجر على هيكل سيارة فورد موستنج فاستباك حديثة، وتشمل أبرز سمات التصميم المصابيح الأمامية المخفية، وشارات كوجر والمصابيح الخلفية الأفقية.

وصرح المصمم ABIMELEC DESIGN ، بأن فورد قتلت علامة ميركوري التجارية منذ عقد من الزمان، لكن لا يزال هناك أناس يتساءلون كيف كانت ستبدو سيارات العلامة التجارية.

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور
ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور
ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور
ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور
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