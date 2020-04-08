خالد سليم يخضع لجلسة تصوير جديدة

خضع النجم خالد سليم لجلسة تصوير جديدة، وظهر مرتديا قميصا بأحد درجات اللون الأزرق وبلوفر رمادى اللون حيث نشر الصور عبر حسابه على انستجرام .

وعلق خالد علي الصور :"فى بعض الأحيان تحتاج فقط إلى الاسترخاء وتذكر نفسك أنك تفعل كل ما بوسعك، وكل شيء سيصبح على ما يرام، كن صبورا".

وكان النجم خالد سليم، كشف مؤخرا أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه.





وقال سليم: "بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقا فرحان بيها وفى ناس بتعانى وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".



