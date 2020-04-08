AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالد سليم يخضع لجلسة تصوير جديدة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
خضع النجم خالد سليم لجلسة تصوير جديدة، وظهر مرتديا قميصا بأحد درجات اللون الأزرق وبلوفر رمادى اللون حيث نشر الصور عبر حسابه على انستجرام .

وعلق خالد علي الصور :"فى بعض الأحيان تحتاج فقط إلى الاسترخاء وتذكر نفسك أنك تفعل كل ما بوسعك، وكل شيء سيصبح على ما يرام، كن صبورا".

وكان النجم خالد سليم، كشف مؤخرا أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه.

وقال سليم: "بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقا فرحان بيها وفى ناس بتعانى وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".

وأضاف سليم: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".
Advertisements

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يقرر منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية الزمالك

إعلان ليفربول بطلاً لـ الدوري الإنجليزي

الصحة: نقل الحالات البسيطة إكلينيكيا بعد 5 أيام طبقا لـ البروتوكول العلاجي

مستشار وزيرة الصحة: رسالة كل ساعتين من الفنانين عبر تطبيق الإبلاغ عن فيروس كورونا

مدينة أشباح.. أول فيديو من داخل قرية المعتمدية بعد وضعها تحت الحجر بسبب فيروس كورونا

بعد إهانتها للوافدين.. السلطات الكويتية تحقق مع إعلامية شهيرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور

أضرار شرب القهوة قبل النوم

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا