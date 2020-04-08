فنانة تقترح تحويل السجناء إلى فئران اختبار





وغردت الفنانة عبر حسابها تقترح أن تتحول السجون إلى حقول اختبار، وأن تكون تجارب الاختبارات على المساجين .





كتبت الفنانة :" "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل".





تداول الرواد تلك التغريدة التي اثارت الجدل و النقاشات و الغضب بين الرواد ، بين مؤيد و معارض للفكرة ، و انتهى الأمر بمسح الفنانة للتغريدة حتى تنتهي موجة الانتقاد .





الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولًا أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضًا متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاص أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق علي!

تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون 😉 — مرام عبدالعزيز (@MaramAbdulaziz) April 7, 2020

اثارت الفنانة السعودية مارام عبدالعزيز الجدل في الساعات الأخيرة عبر موقع تويتر بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الغريبة عن لقاح فيروس كورونا .