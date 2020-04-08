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منوعات

فنانة تقترح تحويل السجناء إلى فئران اختبار

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اثارت الفنانة السعودية مارام عبدالعزيز الجدل في الساعات الأخيرة عبر موقع تويتر بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الغريبة عن لقاح فيروس كورونا . 

وغردت الفنانة عبر حسابها تقترح أن تتحول السجون إلى حقول اختبار، وأن تكون تجارب الاختبارات على المساجين . 

كتبت الفنانة :" "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل". 

تداول الرواد تلك التغريدة التي اثارت الجدل و النقاشات و الغضب بين الرواد ، بين مؤيد و معارض للفكرة ، و انتهى الأمر بمسح الفنانة للتغريدة حتى تنتهي موجة الانتقاد . 

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