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أخبار العالم

حتى الآن.. دولة معزولة لم تسجل أي إصابة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:37 ص
الصحة العالمية تؤكد
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود إصابات بكورونا بكوريا الشمالية
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رحيم يسري
تواصل كوريا الشمالية إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد، مع وضع أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي، ورغم ذلك، لم تسجل بيونج يانج حتى الآن أي إصابة بالعدوى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تتلقى تقارير أسبوعية من وزارة الصحة في كوريا الشمالية أن الدولة المنعزلة لديها القدرة على إجراء فحوصات واختبارات فيروس كورونا في مختبر مرجعي بالعاصمة بيونج يانج.

ونقلت صيحفة "لوفيجارو" عن ممثل منظمة الصحة في كوريا قوله إنه منذ مطلع ابريل تم إجراء فحوصات لنحو  709 بينهم 11 أجانب، ولم يثبت إصابة أي منهم بفيروس كورونا، موضحا أن 509 أشخاص يخضعون للعزل.

وذكرت أنه منذ ديسمبر الماضي خرج ما يزيد عن 24,842  من الحجر الصحي الإجباري في كوريا الشمالية.

وحصلت كوريا الشمالية على أجهزة الفحص اللازمة وبعض المعدات من الصين ومنظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في وقت يشك بعض الخبراء في أن كوريا الشمالية، التي تشترك في حدودها مع الصين، مصدر الوباء تتعمد إخفاء وجود أي إصابة لديها بالفيروس.
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