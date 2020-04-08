دعما للشركات والأفراد.. جمال نجم: البنوك تتنازل عن 43 مليار جنيه من مديونياتها.. فيديو

أكد الدكتور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنوك تنازلت عن 43 مليار جنيه من مديونية الأفراد والشركات، منهم 10 مليارات للأفراد و33 مليارا للشركات، لاستكمال منظومة البنك المركزي في حملات دعم الشركات والأفراد المتعثرين.





وأوضح "نجم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" أنه تم تنقية الجداول للعملاء، بحيث يتم إزالة العملاء الأفراد الذين لا تتعدى مديونياتهم الألف جنيه من القوائم السلبية، منوهًا بأن عدد هؤلاء الأفراد يبلغ 50 ألف عميل.





وذكر أن هناك 940 ألف عميل من الأفراد، منهم 220 ألف إجراءات قضائية، و7 آلاف قضية لشركات، مشيرًا إلى إلغاء الإجراءات القضائية بعد الاتفاق مع البنوك، ليصبح العميل جاهز للاستفادة من مبادرات البنوك، سواء للأفراد أو الشركات الصغيرة.



