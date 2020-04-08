محمود العسيلي يوجه نصائح لمتابعيه عبر تويتر.. تفاصيل

وجه الفنان محمود العسيلى نصائح لمتابعيه م خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر
وقال العسيلى من خلال تغريدته " خط رفيع بيفصل مابين حاجات كتير اوي، مثلا، التوكل و التواكل، التسليم و الاستسلام، الثقة و الغرور و مهما كنت ذكي او مركز، في خط منهم هتعديه و انت مش واخد بالك..و هنا ربنا انعم علينا بنعمة نية الاستغفار على اللي انت عارفه و اللي انت مش عارفه.. كأنه بيقولك استغفر انت بس و مالكش دعوة "
خط رفيع بيفصل مابين حاجات كتير اوي، مثلا، التوكل و التواكل، التسليم و الاستسلام، الثقة و الغرور و مهما كنت ذكي او مركز، في خط منهم هتعديه و انت مش واخد بالك..و هنا ربنا انعم علينا بنعمة نية الاستغفار على اللي انت عارفه و اللي انت مش عارفه.. كأنه بيقولك استغفر انت بس و مالكش دعوة— Mahmoud El Esseily (@Esseily) April 7, 2020 space-between;">