محمود العسيلي يوجه نصائح لمتابعيه عبر تويتر.. تفاصيل





وقال العسيلى من خلال تغريدته " خط رفيع بيفصل مابين حاجات كتير اوي، مثلا، التوكل و التواكل، التسليم و الاستسلام، الثقة و الغرور و مهما كنت ذكي او مركز، في خط منهم هتعديه و انت مش واخد بالك..و هنا ربنا انعم علينا بنعمة نية الاستغفار على اللي انت عارفه و اللي انت مش عارفه.. كأنه بيقولك استغفر انت بس و مالكش دعوة "





ويواصل كليب "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي تحقيق نجاح كبير رغم توتر الأجواء بسبب انتشار فيروس كورونا، واقترب من ال٤ ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرح اغنيته الجديدة "جنة تكفينا "

الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية.

وتقول كلمات الأغنية: "مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا .. عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين .. ومحدش فيهم عاش اللى أنا وانتي عيشناه .. ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة .. بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".





خط رفيع بيفصل مابين حاجات كتير اوي، مثلا، التوكل و التواكل، التسليم و الاستسلام، الثقة و الغرور و مهما كنت ذكي او مركز، في خط منهم هتعديه و انت مش واخد بالك..و هنا ربنا انعم علينا بنعمة نية الاستغفار على اللي انت عارفه و اللي انت مش عارفه.. كأنه بيقولك استغفر انت بس و مالكش دعوة — Mahmoud El Esseily (@Esseily) — Mahmoud El Esseily (@Esseily) April 7, 2020 space-between;">

وجه الفنان محمود العسيلى نصائح لمتابعيه م خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر