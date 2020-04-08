أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته على مشاركتها بـ مسلسل الفتوة.. شاهد

هنّأ الفنان أحمد زاهر، ابنته ليلى، على مشاركتها في بطولة مسلسل الفتوة، بعد عرض البوستر الخاص بالمسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

ونشر أحمد زاهر، بوستر المسلسل، وعلق عليه قائلا "الف مليون مبروك يا روح قلبي و ان شاء الله هاتكسري الدنيا وأنا متاكد انك قد المسئوليه و هاتعملي دور حلو يشرفني و يشرف كل كرو مسلسل الفتوة أصحابي و اخواتي #ياسر_جلال #مي_عمر و المخرج حسين المنباوي مبروك للجميع مسلسل الفتوة عمل رائع بإذن الله #ليلي_احمد_زاهر (نورا) ".





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، وليلي أحمد زاهر، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي