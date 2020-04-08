إيدها علينا.. رضوى الشربيني تثير الجدل بتغريدة جديدة

علقت الاعلامية رضوى الشربينى، على توالى الأزمات منذ بداية عام 2020، من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت "الشربينى" من خلال تغريدتها "كل السنين علمتنا دروس.. الا 2020 مدت ايدها علينا".





وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من متابعى رضوى الشربينى وجاءت أبرز التعليقات "حصل وربنا يستر , ربنا يعديها على خير".





من ناحية أخرى أعلنت الاعلامية رضوى الشربينى عن مشاركتها فى تحدى الخير من خلال تكفلها بمصاريف 50 أسرة، وطالبت بتحدي كل من الفنانين "شريف مدكور و اصالة وحلا شيحة و سالى شاهين وامينة خليل -وشام الذهبى وبسمة بوسيل".





يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.

