مصدر الوباء.. كيف بدت مدينة ووهان بعد 5 أشهر على ظهور فيروس كورونا؟

بعد نحو 5 أشهر من ظهور وباء كورونا وما يزيد على شهرين من الإغلاق والإجراءات المشددة؛ رفعت السلطات الصينية الإجراءات المفروضة على مدينة ووهان مصدر تفشي الوباء.





وللمرة الأولى منذ 23 يناير تمكن سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة في الثامن من إبريل من مغادرة البلاد والتنقل بحرية بعد تشغيل الطرق والقطارات، فكيف بدت الحياة في تلك المدينة؟ .





عندما فرضت إجراءات الإغلاق والعزل على سكان ووهان لم يكن حتى هناك اسم معروف للفيروس التاجي، ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه سينتشر في جميع أنحاء العالم ويودي بحياة الآلاف. لكن الحياة الآن تعود ببطء في شوارع ووهان.





بالطبع سادت الفرحة على وجوه ذلك الشعب، بعدما بدأوا في التنقل بحرية والتمكن من لقاء الأصدقاء والتنزه والتسوق بشكل شبه طبيعي، لكن يبدو أن المخاطر تطارد سكان المدينة.





ووفقا لقناة "اي تي في" البريطانية، أجبر أكثر من 70 مجمعا سكنيا أعيد فتحها على إعادة فرض القيود مرة أخرى، بعد اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك ، يبدو أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الانتشار قد توقف.





ووصلت ووهان إلى مرحلة عدم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب فيروس كورونا لأول مرة منذ يناير، إلا أن رفع قيود السفر يعد اختبارًا رئيسيًا آخر لعمليات الفحص الصارمة المعمول بها، ليس فقط في المدينة التي بدأ فيها هذا الوباء العالمي ، ولكن بالنسبة لبقية الصين.





ولا يسمح بالتنقل والحركة في ووهان إلا باستخدام رمز المسح الضوئي، حيث أصبح لكل شخص من أبناء ووهان رمزا يبين حالته الصحية المؤكدة ونتائج فحصه.





ورغم ذلك تظل ووهان المدينة الأكثر تضررا من الفيروس، حيث مات أكثر من 2500 شخص فيها بالعدوى، بينما يعتقد السكان أن العدد الحقيقي للوفيات أكبر من ذلك بكثير بين ما لم يتم اكتشافه وما لم يتم تشخصيه أو إعلانه.





ومن المتوقع أن يغادر ووهان نحو 55000 شخص في اليوم الأول ،إضافة إلى ذلك سيحاول العديد من الخمسة ملايين الذين فروا من المدينة بسبب فرض الإغلاق العودة إليها مرة أخرى، لكن تلك الخطوة تضيف مزيدا من الخوف وتزيد احتمالية حدوث موجة ثانية من العدوى، حيث يختار الكثيرون البقاء في منازلهم، على الرغم من امتلاكهم حرية المغادرة.





وأعلنت الصين وفاة ما يزيد عن 3300 حالة بفيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين حاجز الـ8200 حالة.