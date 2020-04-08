AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصدر الوباء.. كيف بدت مدينة ووهان بعد 5 أشهر على ظهور فيروس كورونا؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:52 ص
الصين تسمح لسكان
الصين تسمح لسكان ووهان بالسفر والتنقل
Advertisements
رحيم يسري
بعد نحو 5 أشهر من ظهور وباء كورونا وما يزيد على شهرين من الإغلاق والإجراءات المشددة؛ رفعت السلطات الصينية الإجراءات المفروضة على مدينة ووهان مصدر تفشي الوباء.

وللمرة الأولى منذ 23 يناير تمكن سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة في الثامن من إبريل من مغادرة البلاد والتنقل بحرية بعد تشغيل الطرق والقطارات، فكيف بدت الحياة في تلك المدينة؟ .

عندما فرضت إجراءات الإغلاق والعزل على سكان ووهان لم يكن حتى هناك اسم معروف للفيروس التاجي، ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه سينتشر في جميع أنحاء العالم ويودي بحياة الآلاف. لكن الحياة الآن تعود ببطء في شوارع ووهان.

بالطبع سادت الفرحة على وجوه ذلك الشعب، بعدما بدأوا في التنقل بحرية والتمكن من لقاء الأصدقاء والتنزه والتسوق بشكل شبه طبيعي، لكن يبدو أن المخاطر تطارد سكان المدينة.

ووفقا لقناة "اي تي في" البريطانية،  أجبر أكثر من 70 مجمعا سكنيا أعيد فتحها على إعادة فرض القيود مرة أخرى، بعد اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك ، يبدو أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الانتشار قد توقف.

ووصلت ووهان إلى مرحلة عدم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب فيروس كورونا لأول مرة منذ يناير، إلا أن رفع قيود السفر يعد  اختبارًا رئيسيًا آخر لعمليات الفحص الصارمة المعمول بها، ليس فقط في المدينة التي بدأ فيها هذا الوباء العالمي ، ولكن بالنسبة لبقية الصين.

ولا يسمح بالتنقل والحركة في ووهان إلا باستخدام رمز المسح الضوئي، حيث أصبح لكل شخص من أبناء ووهان رمزا يبين حالته الصحية المؤكدة ونتائج فحصه.

ورغم ذلك تظل ووهان المدينة الأكثر تضررا من الفيروس، حيث مات أكثر من 2500 شخص فيها بالعدوى، بينما يعتقد السكان أن العدد الحقيقي للوفيات أكبر من ذلك بكثير بين ما لم يتم اكتشافه وما لم يتم تشخصيه أو إعلانه.

ومن المتوقع أن يغادر ووهان نحو 55000 شخص في اليوم الأول ،إضافة إلى ذلك سيحاول العديد من الخمسة ملايين الذين فروا من المدينة بسبب فرض الإغلاق العودة إليها مرة أخرى، لكن تلك الخطوة تضيف مزيدا من الخوف وتزيد احتمالية حدوث موجة ثانية من العدوى، حيث يختار الكثيرون البقاء في منازلهم، على الرغم من امتلاكهم حرية المغادرة.

وأعلنت الصين وفاة ما يزيد عن 3300 حالة بفيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين حاجز الـ8200 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول 83 بريطانيًا من «ووهان» الصينية إلى قاعدة «برايز نورتون» الملكية البريطانية

بعد سرعة انتشار كورونا.. هذا ما فعلته مدينة ونتشو الصينية في مواطنيها

بعد تشييده في 8 أيام.. مستشفى ووهان يبدأ في استقبال المصابين بـ كورونا.. صور

كورونا يخنق قطاع الطيران الصيني.. معدل الوفيات منخفض والأعراض متغيرة.. وآمال علاج الفيروس القاتل تداوي الأسواق العالمية.. أبرز عناوين صحف السعودية

ملل ويأس.. تفاصيل الحياة اليومية لسكان ووهان الصينية بعد تفشي كورونا

لحظة بلحظة.. كورونا يزحف إلى دول جديدة وحالات الإصابة تقترب من 300 ألف

ترشيحاتنا

نسرين أمين تهنئ نادية الجندي لهذا السبب.. والأخيرة ترد

أضرار شرب القهوة قبل النوم

فنانة تقترح تحويل السجناء إلى فئران اختبار

رسالة من الملكة إليزابيث لـ خطيبة بوريس جونسون بعد نقله للعناية المركزة

في لفتة طيبة.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء.. فيديو

علامتان بالأنف تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل القهوة الباردة

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية