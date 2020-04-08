في ليلة النصف من شعبان.. شيريهان تدعو الله لرفع البلاء والوباء

كتبت النجمة شيريهان تغريدة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وقالت شيريهان من خلال تغريدتها " أدعو ربي سبحانه وتعالى لوطني #مصر وشعبي #الشعب_المصري وجميع الشعوب الإسلامية والعربية في ربوع الأرض في صلاتي لفجر هذا اليوم المبارك "النصف من شهر شعبان" والذي يوافق ذكرى تحويل القبلة، بأن يكشف ربي عنا هذه الغمة وأن يُذهب عنا البلاء والوباء عن البشرية جمعاء.
أدعو ربي سبحانه وتعالى لوطني #مصر وشعبي #الشعب_المصري وجميع الشعوب الإسلامية والعربية في ربوع الأرض في صلاتي لفجر هذا اليوم المبارك "النصف من شهر شعبان" والذي يوافق ذكرى تحويل القبلة، بأن يكشف ربي عنا هذه الغمة وأن يُذهب عنا البلاء والوباء عن البشرية جمعاء. pic.twitter.com/F9dy65BtmE— Sherihan (@Sherihan) April 8, 2020