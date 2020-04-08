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فن

في ليلة النصف من شعبان.. شيريهان تدعو الله لرفع البلاء والوباء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
كتبت النجمة شيريهان تغريدة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وقالت شيريهان من خلال تغريدتها " أدعو ربي سبحانه وتعالى لوطني #مصر وشعبي #الشعب_المصري وجميع الشعوب الإسلامية والعربية في ربوع الأرض في صلاتي لفجر هذا اليوم المبارك "النصف من شهر شعبان" والذي يوافق ذكرى تحويل القبلة، بأن يكشف ربي عنا هذه الغمة وأن يُذهب عنا البلاء والوباء عن البشرية جمعاء.

وأكد الكاتب والمؤلف مدحت العدل، أن مسرحيته "كوكو شانيل" التي من المقرر أن تعود من خلالها الفنانة الكبيرة شريهان إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، تم الانتهاء من تصويرها كاملة، وهي من تأليفه وإخراج هادي الباجورى.

وقال الكاتب مدحت العدل في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه لا يعرف موعد عرضها حتى الآن، خاصة أن المسئول عن إنتاج العمل وتسويقه شقيقه المنتج جمال العدل. 
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