في ليلة النصف من شعبان.. شيريهان تدعو الله لرفع البلاء والوباء

كتبت النجمة شيريهان تغريدة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وجميع الشعوب الإسلامية والعربية في ربوع الأرض في صلاتي لفجر هذا اليوم المبارك "النصف من شهر شعبان" والذي يوافق ذكرى تحويل القبلة، بأن يكشف ربي عنا هذه الغمة وأن يُذهب عنا البلاء والوباء عن البشرية جمعاء.

وأكد الكاتب والمؤلف مدحت العدل، أن مسرحيته "كوكو شانيل" التي من المقرر أن تعود من خلالها الفنانة الكبيرة شريهان إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، تم الانتهاء من تصويرها كاملة، وهي من تأليفه وإخراج هادي الباجورى.



