الصحة العالمية تنصح بتناول الطعام بالمنزل بسبب فيروس كورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين أثناء مرض كورونا المستجد "كوفيد-19.









ونصحت منظمة الصحة العاليمة، بالتقليل من استهلاك الملح، للمصابين بـ"كورونا" دون 5 جرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مقابل استخدام الملح المعالج باليود.





وقالت المنظمة، إنه من المفيد تقليل ما يتناوله الفرد المصاب من المشروبات الغازية أو الصودا أو المشروبات الأخرى الغنية بالسكر.





وأضافت أن تناول الطعام في المنزل، ضروري لتقليل معدل الاختلاط بالآخرين والحد من احتمال التعرض للإصابة بمرض #كوفيد_19.





مع تردد الكثير من الناس على الأماكن المكتظة مثل المطاعم والمقاهي، ما لا يمكن معه معرفة ما إذا كان الناس يغسلون أيديهم، وهل تُنَظف الأسطح وتُطهَر بانتظام كافٍ في هذه الأماكن.





وقدمت المنظمة نصائح خاصة بالأغذية التي تحتوي على الدهون للبالغين أثناء إصابتهم بمرض "كوفيد 19"، جاءت كالتالي:









- تناول الدهون غير المُشبعة

- لا تتناول الدهون المُشبعة

- لا تأكل الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا











