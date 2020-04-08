AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة العالمية تنصح بتناول الطعام بالمنزل بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قدمت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين أثناء مرض كورونا المستجد "كوفيد-19.


ونصحت منظمة الصحة العاليمة،  بالتقليل من استهلاك الملح، للمصابين بـ"كورونا" دون 5 جرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مقابل استخدام الملح المعالج باليود.

وقالت المنظمة، إنه من المفيد تقليل ما يتناوله الفرد المصاب من المشروبات الغازية أو الصودا أو المشروبات الأخرى الغنية بالسكر.

وأضافت أن تناول الطعام في المنزل، ضروري لتقليل معدل الاختلاط بالآخرين والحد من احتمال التعرض للإصابة بمرض #كوفيد_19.

مع تردد الكثير من الناس على الأماكن المكتظة مثل المطاعم والمقاهي، ما لا يمكن معه معرفة ما إذا كان الناس يغسلون أيديهم، وهل تُنَظف الأسطح وتُطهَر بانتظام كافٍ في هذه الأماكن.

وقدمت المنظمة نصائح خاصة بالأغذية التي تحتوي على الدهون للبالغين أثناء إصابتهم بمرض "كوفيد 19"، جاءت كالتالي:


- تناول الدهون غير المُشبعة
- لا تتناول الدهون المُشبعة 
- لا تأكل الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لرفع معدل حرق الدهون.. 3 حيل مذهلة لتنحيف البطن والأرداف

أبرز دراسات اليوم.. البيض بريء من أمراض القلب.. وتناول الألبان خالية الدسم يزيد من الوزن.. والمشروبات الغازية الدايت تساهم في زيادة الوزن بهذه الطريقة

الصحة العالمية تقدم نصائح للبالغين االمصابين بفيروس كورونا

بشرى خير.. فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين.. النصائح الغذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد - 19.. وتجنب المشروبات الغازية والمنعش

ترشيحاتنا

استقالة كبير علماء الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة فيروس كورونا

الصحة تطلق تطبيقاً جديداً للإبلاغ عن إصابات كورونا والمخالطين

عادات تؤذي قلبك وأعراض لانسداد الشرايين

قصة في منتهى الغرابة.. فقدت ذاكرتها ثانية واحدة لتقع في غرام حبيبها مجددًا

دعاء إذا قلته 3 مرات كان حقا على الله ان يرضيك يوم القيامة.. تعرف عليه

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. 3 مثيرات تحول فيروس كورونا من خفيف إلى مميت

ما وراء الكواليس لنجوم المسلسل الشهير La Casa de Papel ..صور

بسبب كورونا.. سيدة تضطر لسماع صوت والدتها تلفظ أنفاسها الأخيرة عبر الهاتف