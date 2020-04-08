آخر قائمة كاملة لأسعار هيونداي من الوكيل في مصر

تشهد اسواق السيارات حول العالم انخفاضا كبيرا وغير مسبق فى نسبة المبيعات؛ بسبب الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ولذلك قامت العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية بعمل تخفيضات كبيرة على مختلف موديلاتها من السيارات.
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واليوم نستعرض لكم اخر قائمة لاسعار ماركة السيارات هيونداى فى مصر باخر تحديث لها .
تتراوح اسعار
السيارة من 192.500 الى 224.900 الف
هيونداي
I10
تتراوح اسعار
السيارة من 227.900 الى 249.900 الف
تتراوح اسعار السيارة من 229.800 الى 267.900 الف جنيه
هيونداي جراند
i10
تتراوح اسعار السيارة من 234 الى 242 الف جنيه
هيونداي اكسنت HCI
تتراوح اسعار
السيارة من 259.900 الى 339.900 الف
هيونداي اكسنت RB
تتراوح اسعار
السيارة من 262.900 الى 288.500 الف
هيونداي إلنترا اى دى
تتراوح اسعار
السيارة من 289.900 الى 432.900 الف
هيونداي كريتا
تتراوح اسعار
السيارة من 333.000 الى 408.000 الف
هيونداي توسان GDI
تتراوح اسعار
السيارة من 400.000 الى 497.900 الف
هيونداي توسان تربو GDI
تتراوح اسعار السيارة من 455.000 الى 567.900 الف جنيه
هيونداي سوناتا
تتراوح اسعار
السيارة من 539.900 الى 659.900 الف
هيونداي H1
تتراوح اسعار
السيارة من 570.000 الى 575.000 الف
يصل سعر السيارة الى 590.000 الف جنيه.