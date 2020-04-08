آخر قائمة كاملة لأسعار هيونداي من الوكيل في مصر

تشهد اسواق السيارات حول العالم انخفاضا كبيرا وغير مسبق فى نسبة المبيعات؛ بسبب الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ولذلك قامت العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية بعمل تخفيضات كبيرة على مختلف موديلاتها من السيارات.

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واليوم نستعرض لكم اخر قائمة لاسعار ماركة السيارات هيونداى فى مصر باخر تحديث لها .





هيونداي فيرنا





تتراوح اسعار السيارة من 192.500 الى 224.900 الف جنيه

هيونداي I10





تتراوح اسعار السيارة من 227.900 الى 249.900 الف جنيه

هيونداي إلنترا اتش دى





تتراوح اسعار السيارة من 229.800 الى 267.900 الف جنيه





هيونداي جراند i10





تتراوح اسعار السيارة من 234 الى 242 الف جنيه





هيونداي اكسنت HCI





تتراوح اسعار السيارة من 259.900 الى 339.900 الف جنيه

هيونداي اكسنت RB





تتراوح اسعار السيارة من 262.900 الى 288.500 الف جنيه

هيونداي إلنترا اى دى





تتراوح اسعار السيارة من 289.900 الى 432.900 الف جنيه

هيونداي كريتا





تتراوح اسعار السيارة من 333.000 الى 408.000 الف جنيه

هيونداي توسان GDI





تتراوح اسعار السيارة من 400.000 الى 497.900 الف جنيه

هيونداي توسان تربو GDI





تتراوح اسعار السيارة من 455.000 الى 567.900 الف جنيه

هيونداي سوناتا





تتراوح اسعار السيارة من 539.900 الى 659.900 الف جنيه

هيونداي H1





تتراوح اسعار السيارة من 570.000 الى 575.000 الف جنيه

هيونداي أيونك





يصل سعر السيارة الى 590.000 الف جنيه.