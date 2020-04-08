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تكنولوجيا

آبل تنشر إرشادات ودليل التثبيت المناسب لدروع الوجه الجديدة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:18 ص
آبل تنشر إرشادات
آبل تنشر إرشادات ودليل التثبيت المناسب لدروع الوجه الجديدة
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أ ش أ
نشرت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، دليلا للإرشادات ومقطع فيديو يشرح كيفية التثبيت المناسب لدروع الوجه الجديدة التي طورتها مؤخرا والموجهة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وصممت الشركة دروع الوجه البلاستيكية البسيطة الجديدة لتكون طبقة إضافية من الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية لوباء (كوفيد-١٩).

وكان تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" قد أعلن في مقطع فيديو نشره عبر (تويتر) أن الشركة أطلقت "جهدًا على مستوى الشركة يجمع بين مصممي المنتجات والهندسة والعمليات وفرق التعبئة والتغليف وموردينا لتصميم وإنتاج وشحن الدروع الواقية للعاملين في مجال الصحة".

وأشار كوك إلى أنه تم بالفعل تسليم بعض الدروع للعاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية كاليفورنيا، لافتا إلى أن الشركة تخطط لشحن مليون درع وجه بحلول نهاية الأسبوع ومليون آخر إضافي بعد ذلك بأسبوع.
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