أخبار الرياضة | إعلان ليفربول بطلًا للدوري.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء

زفّ مدير نادي أودينيزي الإيطالي بيباولو مارينو بشرى سارة لـ لفريق ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري رغم انتشار فيروس كورونا الخطير .





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