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رياضة

أخبار الرياضة | إعلان ليفربول بطلًا للدوري.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، صباح اليوم الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :


زفّ مدير نادي أودينيزي الإيطالي بيباولو مارينو بشرى سارة لـ لفريق ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري رغم انتشار فيروس كورونا الخطير .


وجه اكرامي الشحات أسطورة النادي الأهلي رسالة شكر لـ المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك .


كشف اسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن موقف محزن عاصره مع المنتخب من محمود عبد المنعم كهربا. 


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل جلسه محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسام عاشور قائد الفريق خلال الفترة الماضية .
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