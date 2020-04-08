إصابات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 5000 حالة

أعلنت السلطات الصحية في الهند ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 5194، بينما وصلت الوفيات إلى 149 حالة وفاة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وقد فرضت الحكومة الهندية إغلاقا على مستوى البلاد للحد من انتشار "كوفيد-19". حتى أن السلطات أصدرت توجيهات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بموجب قانون الأوبئة لعام 1897.









وأطلقت في العاصمة الوطنية دلهي عملية مراقبة واسعة النطاق لـ 35000 مواطن عائد من الخارج.









وقد تم توجيه السلطات على مستوى المقاطعة لضمان بقاء جميع الأشخاص المذكورين أعلاه تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما على الأقل.









ونص الأمر الصادر عن حكومة دلهي على أن: "أي شخص يتبين أنه يخالف التوجيهات المذكورة يجب أن يحاكم ويعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما بموجب المادة 188 من قانون العقوبات الهندي وفقا للمادة 3 من قانون الأمراض الوبائية ، 1897".









وأوقفت الحكومة الهندية جميع الرحلات الجوية الدولية بدءًا من 22 مارس، ويمكن للأشخاص من أصل أجنبي البقاء في الهند حتى 15 أبريل حيث مددت وزارة الداخلية الهندية التأشيرة المنتظمة والتأشيرة الإلكترونية للأجانب في الهند بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.