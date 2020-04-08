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أخبار العالم

عمان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:54 ص
وزارة الصحة العمانية
وزارة الصحة العمانية
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 419.

ونشرت وسائل الإعلام العمانية أمس الثلاثاء، بشرى سارة حول حالات شفاء كورونا فى البلاد.



وتماثل طفل عمره عام ونصف العام، في سلطنة عمان للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن انتقلت إليه العدوى من أحد والديه، وفق ما اعلنت وزارة الصحة العمانية.

وكان الطفل دخل المستشفى بعد معاناته من سرعة في التنفس وكحّة بسيطة، وتم وضعه تحت الملاحظة يومين لعمل الفحوصات والأشعة والعناية الطبية اللازمة.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية في عمان، قالت وزارة الصحة إن ما يدعو للفرح أن الطفل بخير وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وهو حاليا في كنف عائلته".
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