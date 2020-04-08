يستحقه بالفعل.. طرد عضوة من العمال البريطاني بعد الشماتة في إصابة جونسون بـ كورونا

أعلن حزب العمال البريطاني، عن فصل إحدى أعضائه، بعد أن سخرت من رئيس الوزراء بوريس جونسون، مؤكدة أنه يستحق معاناته مع معركة فيروس كورونا المستجد .





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدلت شيلا أواكس، التي تشغل حاليًا منصب عمدة هينور في ديربيشاير، بالتعليقات الصادمة بشأن الحالة الصحية لـ بوريس جونسون على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "آسفة أنه يستحق هذا تمامًا وهو واحد من أسوأ رؤساء الوزراء الذين عانينا منهم على الإطلاق".





وفور انتقادها، اعتذرت أواكس في وقت لاحق عن هذا التعليق، لكن حزب العمال سحب منها عضويتها وطردها.





وكان بوريس جونسون نُقل إلى العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بلندن الاثنين الماضي، مع تفاقم أعراض فيروس كورونا عليه.





وأكد علماء أن بوريس جونسون سيكون في إجازة لمدة تصل إلى شهرين، في حال شفائه بشكل كامل من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نقله للعناية المركزة.





وحذروا من أن جونسون سيحتاج إلى أسابيع للتعافي، موضحين أن فترة الاستشفاء اللاحقة ستؤدي إلى فقدانه قوة جثمانية كبيرة وسيعاني من الأعراض.