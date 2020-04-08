غرفة الفيوم تطالب التجار بعدم رفع الأسعار بعد زيادة اللحوم 10٪





طالب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، جميع التجار بالعمل علي تحقيق الاستقرار بالاسواق والحفاظ علي مستويات الأسعار بدون ارتفاع، خاصة بعد أن ا

أشارت غرفة عمليات الغرفة في تقريرها الدوري الى ارتفاع اسعار اللحوم البلدية بنسبة 10%بالاضافة لارتفاع أسعار الخضر والفاكهة.









وأكد مجدى جاب الله، ان أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا في اللحوم البلدية بنسبة تجاوزت 10%، حيث ارتفعت اسعار اللحوم من 100الى 110 جنيهات للكيلو واللحوم الكندوز من 120 الى 130 جنيها اما الخضر والفاكهة وبعد غلق الاسواق العشوائية نتيجة للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للوقاية وعدم انتشار فيروس كورونا فقد ارتفعت اسعار الخضر والفاكهة.





وناشد جاب الله التجار بعدم رفع الاسعار والحفاظ على مستوى الاسعار الذى كان سائد قبل هذه الفترة.







