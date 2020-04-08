AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة الفيوم تطالب التجار بعدم رفع الأسعار بعد زيادة اللحوم 10٪

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

طالب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، جميع التجار بالعمل علي تحقيق الاستقرار بالاسواق والحفاظ علي مستويات الأسعار بدون ارتفاع، خاصة بعد أن ا
أشارت غرفة عمليات الغرفة في تقريرها الدوري الى ارتفاع اسعار اللحوم البلدية بنسبة 10%بالاضافة لارتفاع أسعار الخضر والفاكهة.


وأكد مجدى جاب الله، ان أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا في اللحوم البلدية بنسبة تجاوزت 10%، حيث ارتفعت اسعار اللحوم من 100الى 110 جنيهات للكيلو  واللحوم الكندوز من 120 الى 130 جنيها اما الخضر والفاكهة وبعد غلق الاسواق العشوائية نتيجة للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للوقاية وعدم انتشار فيروس كورونا فقد ارتفعت اسعار الخضر والفاكهة.
 

وناشد جاب الله التجار بعدم رفع الاسعار والحفاظ على مستوى الاسعار الذى كان سائد قبل هذه الفترة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-1-2020 بمحلات الجزارة

110 جنيهات لـ كيلو الكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-1-2020

125 جنيها للضأن.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 20-2-2020

ترشيحاتنا

أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

خرطوش وسلاح أبيض .. وفاة 2 في مشاجرة وسط شارع الهرم

عادات تؤذي قلبك وأعراض لانسداد الشرايين

10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية

شوبير يفجر عدة مفاجآت بشأن جلسة الخطيب وعاشور ومفاوضات الزمالك له

الكافيه في البيت.. طريقة عمل القهوة الباردة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. 3 مثيرات تحول فيروس كورونا من خفيف إلى مميت

ما وراء الكواليس لنجوم المسلسل الشهير La Casa de Papel ..صور

بسبب كورونا.. سيدة تضطر لسماع صوت والدتها تلفظ أنفاسها الأخيرة عبر الهاتف