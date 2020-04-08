حمد الله وأمرابط لاعبا النصر يسعيان لمغادرة السعودية

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الأربعاء، أن المغربي عبد الرازق حمد الله، ومواطنه نور الدين أمرابط، لاعبا فريق النصر، يسعيان لمغادرة المملكة العربية السعودية، للبقاء بجانب عائلتهما، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن نور الدين أمرابط، يسعى إلى أخذ الموافقة وإكمال الإجراءات النظامية من أجل المغادرة إلى هولندا، وذلك لزيارة عائلته خلال فترة توقف النشاط الرياضي احترازًا بسبب فيروس كورونا المستجد.





أما حمد الله فيسعى للتواصل مع سفارة بلاده في الرياض، وذلك لاستئجار طائرة خاصة مع مواطنيه المغاربة الذين يلعبون في الدوري السعودي من أجل العودة إلى المغرب والالتقاء بأهاليهم.





وتسبب وباء كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي، في أغلب دول العالم.